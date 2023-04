Cette journée d’ouverture a pour but d’informer les consommateurs du début des récoltes de ce produit, de rappeler la notion de saisonnalité, et de mettre en valeur les asperges produites localement. “Depuis plusieurs semaines, il est possible de trouver de l’asperge en magasins. Cependant, ce n’est pas de l’asperge wallonne. Elle vient généralement de Flandre (asperge blanche) et parfois de beaucoup plus loin pour l’asperge verte : le Pérou. En Wallonie, l’asperge n’est disponible qu’à partir du mois d’avril (Ndlr : la température du sol doit être de 12°) et jusqu’à la fin du mois de juin”, rappellent les producteurs.

Lancé en 2022, le groupement de producteurs d’asperges de Wallonie comprend à ce jour 19 producteurs wallons. Six d’entre eux se trouvent en Province de Namur. Dont les “Jardins de Mimie”. “On a planté nos asperges vertes sur à peu près 75 ares pour la première fois en 2019 et on a coupé les premières en 2021”, explique Grégoire Baert, qui gère les “Jardins de Mimie” avec son épouse Pauline Floymont. “Dès l’année prochaine, nous aurons également de l’asperge blanche. Au total, nous aurons une culture d’asperges d’1 Ha, soit 20 % de notre surface de culture de légumes. ”

Deux mois intensifs

Grégoire Baert et Pauline Floymont n’ont pas hésité longtemps avant de se lancer dans la culture de l’asperge verte malgré ses contraintes. “Car l’asperge est un produit noble qui est peu produit en Wallonie. Ce n’est pas la culture la plus facile. Elle demande beaucoup de patience car il faut premièrement attendre trois ans, après plantation, pour effectuer la première récolte. Il y a ensuite tout le suivi des maladies. Et puis, la saison est courte mais intensive. Durant deux mois, on en coupe quotidiennement car si on attend trop longtemps, elles deviennent trop grandes, filandreuses et les têtes se referment. ”

”Aux Jardins de Mimie”, la récole des asperges vertes a commencé ce samedi 15 avril. Cette année, le couple espère en récolter 4 tonnes.