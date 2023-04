Sambreville : Un Toit pour l’Avenir déjà soutenu par la Région

Se fera, se fera pas ? Dominique Bigneron, Namurois et humaniste sensibilisé à la problématique toujours très actuelle du mal logement, est dans l’expectative. Baptisé "Un toit vers l’Avenir", son projet de faire sortir de terre 30 habitats légers et deux, à Moignelée, en partenariat avec le CPAS, a déjà franchi sans trop de casse les étapes de la réunion d’information citoyenne et de l’enquête publique. La demande de permis d’urbanisme se présente donc plutôt bien en dépit d’une minuscule poche de résistance citoyenne locale s’échinant à visualiser ce mini-quartier comme un futur repaire de sans-abris drogués et alcoolisés, in fine générateur de troubles. En tout cas, selon nos informations, il n’a pas été massivement rejeté. Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement, s’agissant d’un espace de vie humaine et non d’une industrie polluante?