Un incendie détruit une maison à Floreffe: Une dame intoxiquée

Il était 8h15 mardi matin quand un violent incendie a ravagé une maison située au n°23 de la rue des Déportés à Floreffe. En l’absence de l’habitante, c’est la voisine qui vu de la fumée s’échapper par les fenêtres et a prévenu les secours. Elle est cependant rentrée dans la maison envahie par les fumées pour sortir le chien. Rapidement, les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le major Yves Bertrand se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, deux camions citernes, une auto-échelle et une ambulance ainsi que le SMUR du CHR d’Auvelais. La voisine intoxiquée par les fumées nocives a dû être conduite vers la clinique Sainte-Élisabeth de Namur, le chien a lui reçu les soins d’un vétérinaire appelé en renfort. Les pompiers, après avoir mis en action plusieurs lances à eau tant par l’engin aérien que par le sol, ont circonscrit, non sans mal, l’incendie. La chaleur dégagée par le foyer a entièrement détruit l’intérieur de l’habitation et un chat a été découvert mort dans les décombres. Les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse se sont chargés des constatations. Le square à proximité de la Sambre était bloqué à la circulation. Selon les premiers éléments, l’origine de l’incendie est accidentelle et proviendrait d’un électroménager dans la cuisine. L’habitante, sous le choc, devra être relogée suite à cet important sinistre.