Débat pointu autour d’une double corne de rhinocéros

Le propriétaire initial de cet objet décoratif a reçu celui-ci en 1959 d’un cousin revenant du Congo. En 2016, cet homme, âgé de 82 ans, déménageait de Namur. Il a fait appel à un vide-grenier et a cédé l’objet litigieux aux 2 autres prévenus car il l’estimait sans valeur. Par prudence, les deux déménageurs lui ont fait signer une convention de cession. Les 3 prévenus affirment que l’objet a été cédé gratuitement. Pour être totalement en règle, les 2 acquéreurs ont tenté de déclarer l’objet sur le site de la CITES (Convention on International Trade of Endangered Species). La déclaration a été refusée 6 mois plus tard et les deux prévenus ont été perquisitionnés 14 mois plus tard, le SPF Environnement estimant que la corne, qui a été saisie, avait été acquise et était détenue illégalement.

Le ministère public, qui a la charge de la preuve, estime que rien ne prouve que la cession a été réalisée à titre gratuit. “La corne de rhinocéros a la même valeur que l’or. Et cette double corne pèse un kilo et demi. Les prévenus essayaient de trouver une façon de régulariser l’objet pour le revendre par la suite”, estime le substitut Herbay, qui requiert contre les 3 prévenus une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et la confiscation définitive de l’objet au bénéfice du SPF Environnement.

Pour les deux acquéreurs, Me Meurice plaide l’acquittement et précise que les législations évoquées par le ministère public sont relatives à un trafic commercial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce vu l’absence de contrepartie financière. “L’objet a été sculpté, c’est de l’art primitif africain, il rentre donc dans les exceptions à la loi sur la protection des espèces sauvages menacées d’extinction.” Cette loi ne s’applique qu’aux objets acquis après 1984. Or, la double corne daterait vraisemblablement de 1810 et a été ramenée en Belgique en 1959.

”Ce n’est pas rien d’avoir des cornes”, commentait pour sa part Me Haubursin, le conseil du premier détenteur de l’objet, pour qui il plaide l’acquittement. “Pour mon client, cet objet était sans valeur, il l’a cédé gratuitement, après la signature d’une convention. Si le ministère public estime que cela a été fait à titre onéreux, il doit le prouver. Pour moi, le document est une preuve de la cession à titre gratuit.”

”L’acquéreur” de la corne a eu la parole en dernier : “Je suis estomaqué par les proportions prises par l’affaire. J’ai déclaré la corne à la CITES pour la détenir légalement, je voulais exposer cet objet d’art dans un globe chez moi, je n’en connaissais pas la valeur.” Au marché noir, un kilo de corne pourrait se vendre jusqu’à 60.000 dollars.

Jugement le 7 juin.