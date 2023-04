Faulx-Les Tombes: voiture contre tracteur, un blessé et des dégâts conséquents

Mardi, vers 15 h 25, un tracteur et une voiture sont entrés en collision, violente, au carrefour formé par la chaussée de Gramptinne et la rue de l’abbaye (vers Courrière) à hauteur de Faulx-Les Tombes. Sous l’impact, la voiture a été lacérée et poussée sur le bas-côté ou son train arrière est monté sur la signalisation.