25 prévenus impliqués dans un trafic et des cultures de cannabis : une association active sur toute la Belgique

Selon les enquêteurs, les responsables de cette organisation étaient basés à Willebroek. Le 14 juin 2022, une opération de grande envergure a été menée par la PJF de Namur avec l’appui des unités spéciales de la Police Fédérale ainsi que plusieurs autres PJF (ANVERS, Bruxelles, Liège, Charleroi…). Au total, plus de 150 policiers ont été déployés. Ces 18 perquisitions menées ont permis d’interpeller 14 suspects dont 12 ont été placés sous mandat d’arrêt. Trois plantations ont été démantelées à Willebroek et Anderlues. Ont été saisis : 5 véhicules, 30 kg de fleurs de cannabis ainsi que de la cocaïne, du crack et de la méthadone en quantité moins importante, du matériel de conditionnement et de culture industrielle (lampes, ampoules au sodium, extracteurs, ventilateurs, …). Une somme de 90 000 € en liquide a été saisie ainsi qu’une arme de poing chargée (pistolet automatique avec silencieux) et 41 munitions.

25 prévenus sont concernés par le dossier. Un père et ses 2 fils sont présentés comme étant les têtes pensantes de ce trafic. Le plus âgé des prévenus nie être impliqué dans ces faits et se présente comme un honnête vendeur de voitures. Ses enfants reconnaissent tout au plus consommer à l’occasion du cannabis ou en avoir vendu à quelques reprises à Anvers. Tous les prévenus nient leur implication dans la mise sur pied de cultures de cannabis à l’exception de l’un d’eux, qui explique avoir cloisonné un hangar à Wavre, pour une rémunération de 100 euros par jour. Un des prévenus affirme avoir loué un bâtiment sans savoir qu’une culture de cannabis y était installée. Une des personnes qui comparaissait a reconnu avoir transporté 16 kg de cannabis, mais dit l’avoir fait pour son compte.

Réquisitoire et plaidoiries le 25 mai.