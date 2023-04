Courrière : Les Scouts appellent aux dons pour s’offrir (enfin) un toit (vidéo)

Cela fait quatre ans que les 174 enfoulardés courriérois ne bénéficient plus d’aucune solution de dépannage. Les animés, de 6 à 18 ans, vivent donc à ciel ouvert, sans sanitaires, local de rassemblement ou lieu de stockage pour les tentes, matériel de construction en bois et le toutim dévolu à l’animation. Une situation qui rend la vie scoute incommode pour les animés, leurs parents, leurs chefs.

Des modules d’école

D’anciens membres de l’unité scoute se chargent depuis deux ans de la "corvée locaux". Du lobbying, un suivi administratif et des contacts continus avec la commune d’Assesse et l’école libre Saint-Martin ont fini par dégager une piste de solution durable.

Le 1er juillet, l’école offrira aux scouts deux modules préfabriqués d’une surface de 240 m2. Elle se débarrasse de ces classes provisoires dans le cadre de l’extension de ses bâtiments. Les deux modules sont équipés pour des sanitaires, une cuisine et trois locaux. "Ils sont d’accord de nous les donner, à condition que l’on assure l’enlèvement, le transport et la pose des modules avant le 1er juillet. Cela équivaut à 30 000 euros et c’est le montant qu’on espère récolter via l’appel aux dons " continue Valentine Evrard, membre de la patrouille chargée de trouver un toit aux scouts. Quant à la commune, elle prête un terrain communal à l’orée du bois didactique, terrain de jeu favori des scouts de Courrière. "Nous avons dégagé un budget de 35 000 euros afin d’aménager le terrain, les arrivées d’eau et d’électricité, les fondations et les évacuations" commente Jean-Luc Mosseray, bourgmestre d’Assesse.

Une chance unique

Seul bémol, l’urgence de la situation. Au 1er juillet, les locaux doivent quitter l’école d’Assesse, coûte que coûte. "Sans cet ultimatum, nous pourrions organiser des événements pour récolter les 30 000 euros. Mais en deux mois, c’est trop court" précise Valentine Evrard. La campagne de dons a démarré en avril et se termine le 1er juin. Les scouts ont déjà rassemblé 10 000 euros en vingt jours, soit le tiers du montant espéré. Si le montant n’est pas atteint en temps et en heure, les dons seront reversés aux généreux supporteurs. "C’est une chance qui ne se présentera pas deux fois. Si on ne récolte pas les 30 000 euros, on risque de repartir pour 32 ans de scoutisme sans local" prévient Valentine Evrard. Comme le dit la loi scoute, le scout partage et ne gaspille rien. Surtout pas une telle opportunité.

Pour soutenir le projet https ://cilo.bep.be/fr/projects/local-scout-courriere

Pourquoi la fédération ne loge pas les scouts dans leur siège à Courrière?

La 50e Namur-Meuse, sans local depuis 32 ans, vit dans le même village que le centre fédéral Les Scouts. La fédération possède en effet un château depuis 1987 à Courrière.

D’un point de vue extérieur, la situation paraît ubuesque. Les scouts de Courrière luttent pour trouver un local depuis leur création, soit 32 ans. Et ce, tandis que le centre fédéralLes Scouts est logé à quelques kilomètres dans un château totalement rénové. Pourquoi la fédération n’accueille pas les locaux de l’étape? En vertu du principe d’égalité entre les unités, justifie Lionel Claude, responsable soutien et développement au sein de la fédération Les Scouts. «Les ressources et le matériel de la fédération doivent être à disposition de tous nos membres. Si nous mettons un local à disposition de l’unité de Courrière, nous devons le faire pour d’autres unités qui n’en possèdent pas.» Un local n’est pas une condition contraignante pour la création et le maintien d’une unité scoute, à l’inverse d’un lieu fixe de rassemblement. «Mais une unité sans local, ce n’est pas une situation idéale» continue Lionel Claude.

La fédération n’a pas (encore) de vue sur le nombre d’unités sans abri. Elle a entamé début 2023 la constitution d’un cadastre du patrimoine mis à disposition des 403 unités scoutes fédérées. «Nous pouvons jouer le rôle de facilitateur entre les communes, les unités, les associations pour trouver un local à une unité, mais nous n’intervenons pas financièrement ou matériellement» continue Lionel Claude. Dans le cas des scouts de Courrière, le concours de la fédération permet aussi de déduire fiscalement les dons.