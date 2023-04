Début de l’étude participative concernant la redynamisation du quartier St-Nicolas

Cinq mois plus tard, cette étude participative débute. Elle s’étalera sur un peu plus d’un an et comprendra un volet participatif incluant la consultation des acteurs du quartier, l’organisation d’une exposition tous publics mais également la constitution d’un panel citoyen qui sera mobilisé tout au long de l’étude.

Dans ce cadre, la Ville de Namur organise ce lundi 24 avril à 18h00 au Cinex (rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur), une réunion de lancement à destination des habitants et riverains. Celle-ci est destinée à informer les habitants/usagers du quartier qui sont invités à postuler pour le panel citoyen. Ils seront également informés au travers d’un flyer toutes-boîtes.

De nombreuses difficultés

Pour motiver ce projet de rénovation, la Ville de Namur pointe les difficultés que le quartier peut rencontrer : logements de petites tailles, une certaine dégradation du bâti (maisons multi-divisées, défaut d’entretien, désinvestissement des propriétaires…) alors que la rue comporte une relativement grosse proportion de biens à caractère patrimonial.

“Le quartier Saint-Nicolas possède une vie associative et culturelle développée, avec la présence de plusieurs commerces, une maison médicale et de l’espace Horeca mais cela n’efface pas ces difficultés. Il faut aussi constater l’absence d’espaces publics et particulièrement d’espaces verts dans un quartier qui accueille aussi deux établissements scolaires de grande ampleur”, précise encore la Ville dans un communiqué.

Ce projet sera scindé en deux phases distinctes : réalisation d’un diagnostic et définition des principaux enjeux d’aménagement ; réalisation d’un dossier de redynamisation pour le périmètre restreint définit.