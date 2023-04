”J’en envoyais régulièrement à des hommes et des femmes. J’en ai déjà fait parvenir à mon fils par erreur, je ne sais pas trop comment fonctionne mon téléphone. Cette fois-là, c’était une mauvaise manipulation. Je ne sais même pas comment j’ai eu son numéro”. Si maladroit qu’il prétende être, notre homme a trouvé le moyen de photographier ses parties intimes et de les faire parvenir intentionnellement à plusieurs personnes.

Le conseil de la jeune femme constituée partie civile réclame 949 euros : 750 euro à titre définitif pour le dommage moral subit et le remboursement de 4 consultations réalisées auprès d’un psychologue. Me Lefèvre explique : “Il a fait des démarches pour obtenir le numéro de ma cliente. Les photos ont été envoyées par Whatsapp. Elles ont été suivies de sms grivois destinés à fixer un rendez-vous. 4 ou 5 communications différentes ont eu lieu, via deux canaux différents, comment évoquer une erreur de manipulation dans ce cas ? Ma cliente estime avoir été violée psychologiquement, elle a des flashs des images qu’elle a vu et son sommeil est perturbé. Cela a causé des problèmes dans sa vie de couple et elle est devenue exagérément craintive par rapport aux hommes.”

Le substitut Vandermeiren fustige l’attitude de l’auteur des 5 photos et son absence de prise de responsabilité. Une peine de 8 mois de prison et 80 euros d’amende sont requis. L’acquittement est plaidé pour le prévenu. “Il s’est trompé de destinataire”, précise son avocate.

Jugement le 26 mai.