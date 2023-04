Laurence De Coster a disparu à Jemeppe-sur-Sambre le 20 avril

Le jeudi 20 avril 2023 à 8h00, Laurence De Coster, une femme âgée de 56 ans, a quitté son domicile situé rue de la station à Jemeppe-sur-Sambre. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Elle se déplace à bord d’une Kia Sportage noire de 2011 immatriculée 1-AUS-071. Laurence mesure 1m65 est de corpulence mince et a les cheveux bruns mi-longs. Habituellement, elle porte des lunettes mais elle ne les a pas emportées. Elle pourrait être vêtue d’un pantalon en jeans clair, d’une veste claire et de bottes brunes. Il est demandé à Laurence de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer. Si vous avez vu Laurence De Coster ou son véhicule ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.