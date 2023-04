Namur : vols dans deux véhicules

Ce 15 avril vers 19 h 15, une victime s’est présentée au poste de police de Namur capitale pour signaler un vol dans son véhicule stationné rue du Belvédère à Namur. Le suspect a brisé la vitre avant droite et a emporté un sac à main et tout son contenu. La victime a transmis aux services de police la vidéo d’une caméra de surveillance qui identifie clairement le suspect. Dans la nuit du 19 au 20 avril, un sac à dos contenant notamment un ordinateur a été dérobé dans un autre véhicule stationné Avenue Reine Astrid à Namur avec le même modus operandi. Grâce à la géolocalisation de l’ordinateur portable, le suspect a pu être interpellé et privé de sa liberté vers 10 heures.