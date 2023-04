Ramur dénonce l’impact environnemental du futur parking de l’abbaye Notre-Dame du Vivier de Marche-les-Dames

Depuis l’annonce du projet, ce dernier point fait débat. Ramur, l’association namuroise destinée à protéger l’environnement sur le territoire de la commune de Namur, avait annoncé qu’elle réagirait. C’est chose faite, ce vendredi, avec quelques éléments plus précis. Celle-ci considère cette demande comme “aberrante” et dénonce “un impact environnemental important malgré l’incompréhensible accord de la ville de Namur et l’assourdissant silence de l’échevinat de l’environnement qui cautionne ce projet insensé. ”

L’association précise premièrement que le site concerné est en bordure d’une zone Natura 2000. Il s’agit d’un site de Grand Intérêt Biologique et d’intérêt paysager au plan de secteur.

Deuxième point soulevé : la biodiversité. “On dénombre 45 espèces de plantes, 11 espèces de champignons, 5 espèces de mousse, 25 espèces d’insectes, 14 espèces d’oiseaux (dont l’emblématique martin-pêcheur), 7 espèces de batraciens, 6 espèces de chauves-souris, etc. ”

Ramur précise encore que le Département de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne soutient a déjà rendu plusieurs avis négatifs et “extrêmement critiques alors même que des solutions de substitution non impactantes pour l’environnement existent”.

S’il aboutit, ce parking serait “un obstacle infranchissable dans le couloir écologique que constitue ce fonds de vallée et la perte d’une des dernières vallées noires de la commune (vallée sans éclairage artificiel et propice à la vie sauvage). ”

“Les rencontres avec le propriétaire n’ayant abouti à aucun résultat tangible, L’ASBL Ramur a réuni les opposants au projet et va coordonner une réaction appropriée”, termine Ramur qui dénonce également des propositions de compensation (crapauduc, mares de remplacement et plantations de compensation sur le site de l’abbaye) totalement inappropriées et fantaisistes présentées dans la seconde demande de permis.