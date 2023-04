Sambreville : une culture de cannabis pour financer l’opération de son chien

Une culture de 9 plants de cannabis installée dans une tente d’un mètre carré a été découverte par inadvertance par la police le 23 avril 2021 à Sambreville. Les policiers ont repéré une plaque signalée volée devant la maison du prévenu. Ils sont allés sonner à sa porte. Si celui-ci n’avait rien à voir avec le vol de la plaque, les policiers ont par contre noté une forte odeur de cannabis à l’intérieur de l’habitation. Et ont découvert… le pot aux roses : 9 plants, 2 900 euros et du matériel destiné à la culture du cannabis ont été trouvés. 74 pots vides ont aussi été découverts. “Ils ne contenaient pas du cannabis mais bien des tomates et concombres, mon client a la main verte”, précisait le conseil du prévenu. Ce denrier déclarait pour sa part : “Je cultivais pour ma consommation personnelle. Puis mon chien s’est blessé, j’ai alors cultivé et revendu pour financer son opération.”