Namur - Floreffe: Patrick Pynnaert quitte DéFi pour le MR

Cette situation ne pouvait évidemment pas durer. Il n’a pas attendu la fin de la législature pour annoncer son changement de couleurs. Il a décidé de quitter DéFi. "Tout d’abord, et malgré ce qu’en disent les hautes instances, DéFi est devenu un parti traditionnel, centré sur Bruxelles surtout depuis que François De Smet a repris la présidence. Les sections locales en Wallonie passent, depuis lors, au second plan." Il prend un exemple. "Il y a deux ans, j’avais adressé un courrier au centre d’étude du parti concernant une analyse juridique. On m’a répondu que le centre d’étude n’était pas là pour conseiller les élus en Wallonie ! Dès qu’on est élu chez DéFi, on est abandonné, livré à soi-même. Le parti était, du temps d’Olivier Maingain, une grande famille. Ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui."

Une autre raison du départ de Patrick Pynnaert, c’est parce qu’il sent que le bateau est en train de couler. "Comment voulez-vous relancer quelque chose en Wallonie et dans les Communes avec deux dromadaires dans le désert ? Ça sera trop compliqué, bien plus qu’en 2018 où nous partions de rien."

À 100% pour Floreffe

C’est au MR, via sa composante du MCC (Mouvement des citoyens pour le changement), qu’il continuera son aventure politique. Il siégera déjà sous ses nouvelles couleurs au prochain conseil provincial. "Je me retrouve davantage au sein des valeurs du parti. Les positions sont plus tranchées. Et puis, je sais que je serai soutenu au niveau local." La personne qui l’a également convaincu de changer de bord, c’est l’ex-bourgmestre de Dinant, aujourd’hui député provincial, Richard Fournaux. "J’apprécie sa façon de travailler. Quand il dit quelque chose, il le fait."

Enfin, le conseiller provincial indique également qu’il se concentrera à 100% sur Floreffe aux élections communales de 2024. "Je resterai à disposition du parti pour les élections provinciales, régionales et même fédérales." Amaury Alexandre est désormais le dernier membre DéFi autour de la table du conseil provincial.