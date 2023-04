Vol de trois vélos électriques dans un commerce de Jambes

Trois VTT électriques de marque Scott ont été volés, dans la nuit de vendredi à samedi, au sein du commerce Seidoff actuellement situé rue de Dave, à Jambes. L'(es) auteur(s) a (ont) brisé la vitre du magasin pour commettre les faits. Il s’agit d’un VTT électrique rouge et noir et de deux autres vélos plus classiques : un noir mat pour homme et un bleu mat pour dame. Le montant du préjudice s’élève à plusieurs milliers d’euros.