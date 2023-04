Jambes : un blessé après une sortie de route

Pour une raison indéterminée, le conducteur d’une BMW a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter des arbres. Les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance. Blessé, l’automobiliste a été conduit en milieu hospitalier namurois. Une équipe de la WPR de Daussoulx et une équipe de police de Namur se sont chargées des constatations et du balisage. C’est le dépanneur MD de Namur qui a enlevé la voiture hors d’usage.