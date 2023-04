Aérodrome: "une activité illimitée"

Cette fois, c’est en commission du Parlement wallon que le sujet est revenu sur la table.

Depuis les bancs de l’opposition, Benoît Dispa déclenche l’offensive aérienne. Le député wallon relaie tout d’abord "la déception, le désappointement et même l’incompréhension" des riverains à la lecture de ce permis.

Pour le mandataire, il y a plusieurs sources à l’origine de ces sentiments amers. "Avec ce permis, il n’y a plus aucune limite de fréquentation annuelle de l’aérodrome", épingle Benoît Dispa. "Namur devient le premier aérodrome de loisirs dont l’activité n’est plus limitée", poursuit l’élu "Engagés" qui considère ceci comme un "blancs-seings à l’exploitant".

Pour le député wallon de la minorité, la décision d’octroyer le permis unique est aussi basée sur "une étude acoustique qui aurait été qualifiée d’erronée par les Cellules Bruit du service public de Wallonie." Le centriste relaie une nouvelle fois la demande des riverains d’interdire purement et simplement "l’utilisation massive de carburant reconnu officiellement comme cancérigène".

"Il y a des avancées"

Sur la question très écologique de l’utilisation de carburants polluants, la ministre Tellier ne tarde pas à riposter en s’appuyant sur la législation en cours et à venir. "L’interdiction du carburant AVGAS 100 LL est prévue pour 2025." Et l’imposer avant dans un permis pourrait être considéré comme illégal et discriminatoire, prévient la ministre.

Plus globalement, pour Céline Tellier, le nouveau permis unique impose aussi une série de mesures et de conditions qui limitent l’impact acoustique pour les riverains.

Restriction dans les horaires de vols, suppression des touch and go sur certaines plages de l’année, ouverture aux ULM exclusivement de motorisation électrique… Tout cela doit amener plus de quiétude aux voisins de l’aérodrome de Temploux, estime la ministre régionale Écolo.

Quant à l’étude acoustique qualifiée d’erronée, même pas certains services de la Région wallonne, Céline Tellier rappelle que les mesures ont été opérées à un moment qui n’était pas spécialement favorable aux gestionnaires de l’aérodrome. C’était en juin 2022 et, visiblement, l’exploitation tournait à plein régime. Comme l’été prochain ? Les riverains seront aux premières loges pour le constater. Ou pas.