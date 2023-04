Budget participatif de Namur : 11 projets soumis aux votes jusqu’au 21 mai

Au total, 14 dossiers (coût entre 5 000€ et 80 000€) ont été déposés en décembre dernier. Depuis ce vendredi 21 avril, onze d’entre eux font partie de la liste soumise aux votes des citoyens, qui comptent pour 50 % des points (Ndlr : les autres 50 % seront attribués par un jury d’experts indépendants).

Les 11 projets retenus

- Accrochons nos vélos (Namur – 80 000 €). Le projet consiste à installer des porte-vélos non couverts, de type “arceau ou racks vélos”, dans des endroits stratégiques du territoire communal.

- À la découverte de la nature malonnoise (Malonne – 9800 €). L’objectif du projet est d’équiper un sentier de promenade récemment identifié par Natagora de neuf panneaux didactiques à des endroits où la qualité du milieu naturel, mais également l’originalité des actions humaines permettent d’apporter une information qualitative à vocation éducative au public qui l’emprunte.

- HappyKids Day (Loyers – 5 000€). L’ASBL HappyKids propose une journée de découverte d’activités sportives et artistiques afin de permettre aux enfants de tester un maximum d’activités extrascolaires et de déterminer celles qui leur plaisent le plus pour s’y investir par la suite.

- Urban Pickles (Namur – 10 500€). Le projet Urban Pickles propose d’installer des carrés potagers en plein cœur de Namur, sur la terrasse du Delta et dans le parc de l’Étoile, afin de promouvoir l’agriculture urbaine participative. Ces espaces bénéficieront aux habitants du centre qui ne disposent pas toujours de jardin ou balcon.

- Jardin Kangourou (Salzinnes – 25 400€). Le projet est porté par le collectif du Bosquet potager de Salzinnes, jardin partagé depuis 2012. Le collectif souhaite proposer des tables et bacs de culture surélevés adaptés aux personnes âgées ainsi qu’un local multifonction. Le projet vise aussi à intégrer une population plus jeune, issue du quartier ou des écoles du faubourg.

- Jardin pour tous (Naninne – 22 400€). Aménager un local pour la régionale Natagora Cœur de Wallonie et restaurer une friche en zone naturelle “Réseau nature”, afin d’y organiser des activités naturalistes destinées au public scolaire ainsi qu’à la population désireuse de partager ces animations.

- La culture dans la culture (Namur – 40 600€). Depuis 2011, le Jardin des petits fruits adjacent au Musée de la Fraise est un lieu de détente et de promenade où les visiteurs peuvent découvrir les espèces de fruits cultivables dans la région. Le projet La Culture dans la culture vise à enrichir ce jardin en y implantant des dispositifs pour développer du contenu grâce à des expositions temporaires, des animations, des modules didactiques et interactifs.

- Mirage Arts Community (Saint-Marc – 5 000€). Le projet Arts Community souhaite mettre en place des ateliers dédiés aux low tech, à l’artisanat, au bien-être, au paysagisme, mais aussi à la cuisine et à l’audiovisuel.

- Réveil du Bosquet Saint-Georges (Salzinnes – 35.800€). L’espace vert intergénérationnel du Bosquet Saint-Georges, situé entre les rues du Bosquet et l’avenue du Val Saint-Georges à Salzinnes, a pour ambition de mettre en valeur un espace vert en friche en favorisant une dynamique de rencontres.

- Un incubateur de permaculture (Wépion – 25 500€). Le projet de Wépion en Transition vise à mettre en place un incubateur d’apprentis permaculteurs pour les former, les accompagner et les mettre en réseau.

- Un parcours de Street Art végétalisé à Bomel. (Bomel – 67 800€). Le collectif Bomel + Belle souhaite embellir le cadre de vie du quartier de Bomel en proposant un parcours artistique et végétalisé, incluant de l’audiovisuel afin de donner un coup de frais au quartier. Chaque fresque sera créée autour d’une thématique différente.

La période de votes, réservée aux Namurois d’au moins 16 ans, se terminera le 21 mai.