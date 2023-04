Condamné à 12 mois de prison pour des coups sur sa femme et sa fille, il fait opposition et minimise

Les faits se sont déroulés en août 2020 et le prévenu a été condamné récemment à une peine de prison de 12 mois assortie d’une amende de 100 euros et d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Cet homme, qui a occasionné une incapacité de 2 jours à sa femme et de 6 jours à sa fille, faisait opposition devant le tribunal correctionnel de Namur ce lundi. C’est pour une histoire de facture impayée qu’il a explosé, le jour des faits. Il aurait donné plusieurs coups de poing dans les cheveux de la victime, sa compagne, avant de la jeter dans les escaliers. Sa fille aurait pris des coups au visage.