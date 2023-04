Les quatre candidats sont passés devant le jury (du Conseil supérieur de la Justice) durant toute l’après-midi et puis ce fut l’attente. On ne peut prendre connaissance de la décision que via le site internet du CSJ et donc, je rafraîchissais régulièrement la page qui devait annoncer la nouvelle. Mais c’est une connaissance qui a vu l’info une minute avant et qui m’a donc appelé pour me donner la bonne nouvelle.

Avec quelle réaction ?

C’est évidemment hyper-enthousiasmant. J’ai vraiment hâte d’entrer en fonction.

C’est un objectif professionnel que vous aviez ?

J’ai fait mes études de droit à l’UCL et le parquet, cela a toujours été pour moi une vocation. Une fois diplômé, je suis d’ailleurs rentré directement comme juriste au parquet de Charleroi. Je ne suis pas passé par le barreau.

Pourquoi directement le ministère public et pas le barreau et à terme le siège du juge ?

Parce que j’estime que défendre la légalité, ramener plus d’égalité et de sécurité dans la société, c’est quand même une très belle fonction, non ?

Pour le poste du procureur de Namur, la concurrence était rude, avec quatre bons candidats. Qu’est-ce qui a fait la différence ?

Peut-être le plan de gestion que j’ai présenté. J’y ai travaillé dur depuis des mois. Je n’ai d’ailleurs pas beaucoup quitté mon bureau.

Quels sont les points marquants de votre plan de gestion ?

Il y a à Namur un sentiment d’insécurité et il se développe encore. Il faut tenter de mettre fin à ça. Et cela passera aussi par une plus grande rapidité de la Justice. Rendre des décisions avec un délai trop long, ce n’est pas bon. Pour les victimes évidemment mais aussi pour les auteurs. Cela pourrait développer un sentiment d’impunité.

Vous avez des mesures concrètes, un plan de bataille précis ?

J’ai des idées en effet, je les ai exposées dans mon plan de gestion. Il fait cent pages et ce ne serait pas évident de l’exposer en quelques minutes. D’autant plus que je les réserve en priorité pour les équipes du parquet de Namur. Ce ne serait pas correct, pour eux, d’apprendre ces infos qui concernent aussi leur travail, par la presse.

Quand prendrez-vous vos fonctions ?

Un arrêté royal doit être pris dans les cinquante jours. Et puis, il faut encore une publication dans le Moniteur avant ma prestation de serment. Je pourrais devenir procureur fin juin, début juillet. J’ai vraiment hâte…