Maltraitance animale à Sambreville: 5 équidés saisis, dont 1 n'a pas survécu

La situation était critique pour un poney, souffrant de malnutrition sévère et d’absence de soins. "Le poney est qualifié de cachectique (fonte des graisses et des muscles) et reste couché à l’approche des soigneurs professionnels et des bénévoles. Les carences alimentaires ont affaibli le petit équidé ; il est totalement incapable de tenir sur ses membres." Après une nuit en refuge et malgré les soins, le poney n’a pas survécu. Selon la vétérinaire spécialisée dans les équidés Pauline Michiels, citée par les associations, "ce poulain, âgé de trois ans maximum, est mort de faim. Il ne souffrait d’aucune autre pathologie sous-jacente ou de malformation".

Pour quatre autres équidés, le rapport vétérinaire fait état de ceci: les animaux sont affamés et dans un état de maigreur important, les pieds et dents ne sont pas entretenus et des blessures non soignées sont infectées. Tous sont infestés de parasites.

Les associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby et Au Bonheur Animal indiquent qu’elles se constitueront partie civile contre la propriétaire des équidés.