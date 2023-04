Namur : l’Observatoire du commerce recommande de revoir le projet du square Léopold

Le dossier de reconversion du square Léopold compte des milliers de pages. Il faut en rajouter huit depuis ce mercredi 19 avril 2023, date à laquelle l’Observatoire du commerce a évalué le projet. La structure, composée de représentants de l’administration wallonne, de Comeos (porte-parole du commerce et des services en Belgique), de l’Union des classes moyennes (UCM), du Syndicat neutre pour indépendants (SNI) et des syndicats des travailleurs, examine les velléités commerciales allant au-delà de 2 500 m2 en Wallonie. Côté Verre, le complexe mixte porté par Besix et la Ville de Namur, prévoit 14 256 m² réservés aux enseignes et 2 750 m2 pour l’Horeca.