Nouvelle fresque à Namur : un duo bruxellois revisite l’univers de Félicien Rops

Depuis une dizaine d’années, HELL’O Collective sillonne l’Europe (Belgique, Espagne, Italie, France, Pologne…) avec ses créatures hybrides réalisées à quatre mains. Créé à Bruxelles par trois artistes en 2008, le collectif est devenu un duo composé de Jérôme Meynen et Antoine Detaille en 2014. Formés en peinture, les deux bruxellois ont été influencés par divers éléments et courants de l’art (vanités, motifs ethniques, abstraction géométrique). “Ils misent sur l’esthétisme et la couleur dans des créations souvent peuplées d’êtres hybrides, mi-plantes mi-oiseaux. L’homme, au début très présent dans leurs œuvres, s’est muté, effacé et n’apparaît que via des éléments épars comme des yeux”.

Ce qui caractérise les réalisations de HELL’O Collective est la couleur, très présente, intense, souvent pastelle. “Il faut noter aussi que les œuvres ne sont pas porteuses d’un message spécifique. C’est l’esthétisme qui prime, le public peut en tirer la conclusion qu’il souhaite, libre à lui d’y trouver une signification.”

Pour cette peinture monumentale de 8m sur 12, réalisée rue Fumal en hommage à Félicien Rops, à quelques pas du musée éponyme, Jérôme Meynen et Antoine Detaille ont représenté l’artiste namurois “exhibant la mort dessinée de manière chimérique et graphique, avec détachement et légèreté”. Comme Rops était grand fan de botanique, la composition est agrémentée de vases et de plantes. “Un squelette se transforme à son tour en plante en référence à l’œuvre “Les épaves”. La demi-lune au centre de la composition rappelle l’endroit à Corbeil-Essonnes où l’artiste s’était installé. Les trois personnages sur la droite évoquent les femmes qui ont traversé la vie de Rops. L’une d’entre elles porte le bandeau sur les yeux en clin d’œil à “Pornocratès”, son œuvre la plus emblématique.”

