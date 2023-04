PromSoc’Day : découvrez l’enseignement de promotion sociale, ce jeudi

Pour la première fois, la Bourse de Namur accueillera différents ateliers, dont un espace de bien-être, pédicure, réflexologie, massage : de quoi se faire plaisir en continu de 12 h 00 à 20 h 00. Les passionnés du monde du voyage trouveront eux aussi leur bonheur à travers différentes conférences, dont une présentée par Christophe De Pretter de 13h00 à 13h00 intitulée “Quel avenir pour les agences de voyages ? ” suivie d’une présentation interactive de l’Observatoire Wallon du Tourisme par Véronique Cosse de 14h00 à 14h45.

La Place d’Armes accueillera également : studio photo, escape game, exposition photo, repair’café, espace soudure, espace vie, dégustations Cefor, jeu sur l’Etat belge “Qui veut gagner des millions ? ”, démonstration de manutention, gestes de premiers secours, démonstration et utilisation d’objets connectés : de quoi plaire aux plus petits comme aux grands. A 18h00, la mode et les créations des étudiants et étudiantes seront mises en avant dans un défilé haut en couleur.

Stéphanie Scailquin, Echevine de l’Emploi et de la Promotion sociale, indique : “Accessibilité et flexibilité, deux termes qui qualifient au plus juste l’enseignement de promotion sociale. Il s’accommode du rythme de la vie adulte et ses obligations. L’EPS permet de cumuler études et emploi, il répond aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et d’une manière générale, des besoins de la société. Un outil d’émancipation, à maintenir, à promouvoir et à soutenir. C’est une évidence mais une évidence trop souvent oubliée. L’offre unique de formation tout au long de la vie dont Namur est fière de compter sur son territoire est une plus-value indéniable pour les namurois et les namuroises. avec cette 3ème édition, déplacée au printemps et en semaine par rapport à 2019 et 2021, pour rencontrer un nouveau public, la “PromSoc” se met en évidence. Ce 27 avril 2023, place d’Armes, c’est la richesse humaine qui sera au cœur de cette nouvelle édition toujours aussi colorée, instructive, vivante et épanouissante.”