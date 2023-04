Le CPVS de Namur est le 9ème centre à ouvrir ses portes en Belgique. Il se veut être un lieu d’accueil rassurant pour toutes les victimes de violences sexuelles en phase aiguë sans distinction (de genre, d’âge, d’orientation sexuelle, de situation administrative, …). Une prise en charge médicale, médico-légale et psychologique gratuite y est proposée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en un seul et même endroit. Les victimes ont également la possibilité d’y déposer plainte via des inspecteurs des mœurs spécifiquement formés, si elles le souhaitent.

Au niveau de la prise en charge des victimes, différentes spécialisations telles que la gynécologie, l’infectiologie, la psychologie, les infirmiers légistes, etc. cohabiteront. “Ouvrir un CPVS était pour nous une possibilité de répondre de la meilleure manière possible aux besoins des victimes. À proximité de l’hôpital et de ses nouvelles Urgences, dans un lieu plus calme et discret, le centre leur offrira une prise en charge complète et personnalisée en toute sécurité, intimité et bienveillance”, indique le président du CA de l’hôpital, Gilles Mouyard.

Selon le Ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, 10 viols sont dénoncés dans notre pays chaque jour. “Or, le nombre réel de viols perpétrés par jour avoisinerait la centaine selon les estimations.”

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, 269 victimes se sont présentées en moyenne chaque mois au sein des CPVS de Belgiques. Dans 91,7 % des cas, il s’agissait de femmes (incl. Femmes trans.). Dans 8,3 % des cas, d’hommes (incl. Hommes trans.) et 1,8 % de personnes transgenres et/ou non-binaires. Moyenne d’âge des victimes : 23 ans tandis que 34,2 % des victimes étaient mineures.