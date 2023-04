”Une voix pour nos droits” : deux élèves namurois parmi les finalistes du concours d’éloquence sur les droits humains

Ce mercredi 26 avril, à Louvain-la-Neuve, cinq élèves issu·es de différentes écoles de Bruxelles et de Wallonie – dont Louise Etienne et Dorian Cariaux tou·tes deux de l’Institut d’enseignement des arts techniques sciences et artisanats (IATA) de Namur – participeront à la finale de “Une voix pour nos droits”, un concours de prise de parole sur les droits humains organisé pour la première fois par Publiq et la section belge francophone d’Amnesty International (AIBF). Âgé·es de 15 à 17 ans, les jeunes finalistes se produiront à tour de rôle devant un jury présidé par le directeur d’AIBF, Philippe Hensmans et composé notamment d’Éric David, professeur émérite de droit international, des deux membres du groupe de musique Colt et d’une journaliste professionnelle, Salima Belabbas.