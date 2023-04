Vandalisme en série à Profondeville: statues fracassées, chapelle en feu

Samedi, entre 14 h 30 et 16 h, un acte de vandalisme a été perpétré dans l’église Saint-Rémy de Profondeville, en plein centre du village. Deux grandes statues de saint Joseph et de saint Antoine ont été jetées en bas de leur socle et se sont fracassées au sol. Un vase qui se trouvait sur un autel latéral a également été projeté au sol.