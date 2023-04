Fête du printemps au Domaine des Grottes de Han !

Durant ces 5 jours, l’univers extravagant d’Alice au Pays des Merveilles s’installe à Han sur l’espace d’accueil du Domaine : artistes loufoques, grimeurs, marché artisanal au programme. Quant au Lapin Blanc, il joue à cache-cache dans la Grotte de Han et dans le Parc Animalier. Alice récompensera tous les enfants qui le retrouveront avec une délicieuse surprise. Les 6 et 7 mai, des dizaines de costumés sortis tout droit du Pays des Merveilles clôtureront les festivités ! Des animations dont les visiteurs pourront profiter sur la plaine d’accueil du Domaine avant de démarrer leur visite de la spectaculaire Grotte de Han et du plus grand Parc Animalier de Belgique. Plus d’infos : grotte-de-han.be/news/alice-au-pays-de-han