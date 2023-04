Harcèlement au CPAS de Fosses-la-Ville : de nouveaux témoins seront entendus

Le tribunal correctionnel de Namur a décidé mercredi d’entendre 8 témoins, dont le bourgmestre de la commune, dans le dossier dans lequel la directrice générale et la présidente du CPAS de Fosses-la-Ville doivent répondre de préventions de harcèlement moral. L’objectif de ces auditions est d’éclairer le tribunal sur les relations entre les parties civiles et les prévenues. Le dossier a été renvoyé au rôle. Si les différentes parties ont des observations à formuler au vu d’éventuels éléments nouveaux, les débats seront rouverts et le dossier refixé devant le tribunal correctionnel pour une audience de plaidoiries. Dans le cas contraire, une date de jugement sera fixée.