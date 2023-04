La SNCB élargit et adapte l’offre de trains dans la province de Namur

Dès décembre 2023, la fréquence des trains S61 Wavre – Ottignies – Fleurus – Charleroi – Namur – Jambes sera doublée le week-end. Ils circuleront toutes les heures au lieu de toutes les deux heures. Ces trains faciliteront aussi l’accès en transport en commun à l’aéroport de Charleroi grâce à une navette de bus vers l’aéroport proposée par Le TEC toutes les 20 min ​ en gare Charleroi-Central.​​​ Avec l’augmentation de la fréquence des trains S61 à Châtelet, Auvelais et Jemeppe-sur-Sambre, les trains IC ne desserviront plus ces gares le week-end, réduisant ainsi le temps de parcours de Namur vers Charleroi, Mons, Tournai et Mouscron de 5 minutes.

Dès décembre 2025, la fréquence des trains omnibus L01 Namur – Andenne – Huy – Flémalle – Liège sera doublée en semaine et le week-end. Ces trains circuleront à raison d’un train par demi-heure en semaine contre un train par heure aujourd’hui, et à la fréquence d’un train par heure le week-end, contre un train toutes les deux heures aujourd’hui. En raison de ces nouvelles fréquences, les trains L01 seront renommés S45.​​​Avec l’augmentation de la fréquence des trains omnibus sur l’axe Namur – Liège, les trains IC ne s’arrêteront plus à Statte tant en semaine qu’en week-end à partir de décembre 2025. Par conséquent, les temps de parcours des trains IC entre Namur et Liège seront également améliorés.

Avec l’augmentation du télétravail et sur base des chiffres de fréquentation, la SNCB a décidé de faire évoluer l’offre des trains qui renforcent l’heure de pointe : 2 trains P reliant Namur, Ottignies et Bruxelles qui ne circulent plus depuis la crise sanitaire seront remis en service dans les prochaines années. Dans ce même contexte, 1 train P circulant entre Charleroi-Central, Walcourt et Couvin pour lequel une alternative avec un trajet similaire dans un délai court existe ne circulera plus à partir de décembre 2023 en raison de sa faible fréquentation au sortir de la crise sanitaire. Les gains de matériel et de personnel permettront notamment d’assurer des extensions plus pertinentes du plan de transport et de réintroduire les trains P où le nombre de voyageurs est en forte augmentation.

Dans la province de Namur, 20 gares sont concernées par des projets d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : rehaussement de quais, pose de lignes de guidage, installations d’ascenseurs, rampes, mains courantes… (Beuzet, Chapois, Château-de-seilles, Ciney, Dinant, Ernage, Floreffe, Haversin, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort-Jemelle, Leignon, Lonzée, Marche-les-Dames, Mariembourg, Namur, Philippeville, Rhisnes, Saint-Denis-Bovesse, Walcourt, Yvoir).

8 gares sont concernées par des projets d’aménagement de parkings vélos (Chapois, Ciney, Godinne, Leignon, Mariembourg, Mazy, Namur, Tamines).

3 gares sont concernées par des projets d’aménagement de parkings voitures (Andenne, Godinne, Tamines).

En gare de Namur, les travaux d’aménagement de la gare multimodale se clôtureront. L’entrée côté boulevard du Nord sera réaménagée. Les quais seront rehaussés, équipés et les accès vers les quais seront réaménagés.

En gare de Ciney, les travaux de construction du nouveau bâtiment de gare et l’aménagement du parvis se poursuivront. Les quais et leurs accès seront équipés. Les parkings vélos et voitures seront aménagés.

En gare de Dinant, les quais seront rénovés et une nouvelle passerelle avec ascenseurs et escaliers vers les quais sera construite.

En gare d’Yvoir, les quais et leurs accès seront rénovés et équipés pour plus d’accessibilité et de confort.

En gare de Walcourt, les travaux du nouveau couloir-sous-voies et des accès vers les quais via escaliers et rampes se finaliseront pour plus de sécurité et d’accessibilité. Les quais 2 et 3 seront prolongés. Des caméras et un nouvel éclairage seront installés.