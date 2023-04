Namur – Erpent : le carrefour de l’Orjo sera fermé durant 5 nuits pour réhabiliter son revêtement

Durant les nuits du 1er mai au 6 mai, entre 20h30 et 5h, le carrefour de l’Orjo formé par la N90 et la N4 sera fermé à la circulation. Les usagers seront déviés via N905/pont des Grands Malades, la N80/avenue Albert 1er, la N90/avenue Comte de Smet de Nayer, la N90/rue du Pont des Ardennes, la N947/avenue du Gouverneur Bovesse, l’avenue du Bourgmestre Jean Materne, la Montagne Sainte-Barbe, et la Chaussée de Barbe.