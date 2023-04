Les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur se sont rendus sur place avec l’équipe des plongeurs et un bateau ainsi que le SMUR de Godinne et le Paramédical intervention team namurois. Malgré de vaines recherches durant plus d’une heure, la personne n’a pu être retrouvée dans les eaux sombres de la Sambre. Il semblerait que la noyade ait été instantanée.

Des fouilles plus approfondies auront lieu plus tard afin de retrouver le malheureux. La police de Namur s’est rendue sur les lieux pour les devoirs d’enquête.