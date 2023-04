Namur : une consultation citoyenne pour trouver un nom à la nouvelle bibliothèque communale

La nouvelle plateforme de participation citoyenne de la Ville de Namur lance son coup d’envoi avec cet appel à idées. Rendez-vous sur monopinion.namur.be, la clôture de l’appel à idées est prévue pour le 21 mai 2023. Un jury se réunira pour sélectionner 4 propositions parmi celles déposées. Celles-ci seront ensuite soumises au vote citoyen à partir du 23 mai. À la fin du processus, le nom plébiscité sera dévoilé !

A propos du bâtiment, la ville indique : “La future bibliothèque sera dotée d’équipements technologiques de pointe. Les espaces dédiés au public seront répartis sur deux étages : l’un destiné aux enfants et ados ainsi qu’à l’espace Heure du Conte et aux salles polyvalentes, l’autre pour accueillir les collections et services destinés aux adultes. Une fois le chantier terminé, la bibliothèque située Venelle des Capucins intégrera le nouveau bâtiment. Une fermeture, pour cause de déménagement, sera prochainement annoncée. Modalités de participation sur monopinion.namur.be