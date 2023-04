Namur: après la gare des bus, il faudra plusieurs années pour terminer la gare multimodale

"L'entrée côté boulevard du Nord sera réaménagée. Les quais seront rehaussés, équipés et les accès vers les quais seront réaménagés", a détaillé la SNCB. Des chantiers qui s'étaleront jusqu'en 2030, voire au-delà.

"Lorsqu'on envisage de rehausser les quais de la gare la plus fréquentée de Wallonie, il s'agit de travaux lourds avec des budgets conséquents. Ils doivent se faire en maintenant l'activité de la gare donc cela prend du temps. On a prévu d'aménager un quai par année", a précisé à l'agence Belga Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

D'autres chantiers aboutiront plus rapidement pour améliorer l'accessibilité de la gare de Namur.

Boulevard du nord, les travaux devraient démarrer fin 2023. "On remplacera les deux escalators et un nouvel ascenseur suffira à remplacer les deux qui sont actuellement hors service", a indiqué Mme Hiernaux. L'entrée arrière de la gare sera également sécurisée.

A l'intérieur de la gare, les ascenseurs menant aux quais seront bientôt fonctionnels à temps complet. "Les actuels ont vieilli et souffert des travaux de ces dernières années, ce qui fait qu'ils tombent fréquemment en panne malgré un monitoring rapproché. On devrait les remplacer en 2024-2025", a assuré la porte-parole de la SNCB.

En ce qui concerne le stationnement insuffisant pour les vélos alors que les cyclistes sont de plus en plus nombreux, "les possibilités seront étendues fin 2023-début 2024, côté ville comme côté Bomel, à la fois en accès libre et sécurisé", a conclu Mme Hiernaux.