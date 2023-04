"On était tous les trois Philippe, Benoît et moi dans le jardin. À mon avis, je ne dois pas me tromper en disant qu’on prenait l’apéro, nous raconte en souriant Bérénice Bourgueil. On a l’habitude, Benoît et moi, de partir en impro, de déconner. Philippe, qui a le côté plutôt technicien, réalisateur/monteur a dit “ne bougez pas je prends mon téléphone et on filme”. Il est reparti avec ça dans son petit bureau où il passe des heures et il a fait un montage. Je pense qu’il a fait ça sans arrière-pensée et au vu du résultat il s’est dit qu’il y avait moyen de faire quelque chose."

Les capsules Smartphone étaient nées ! Leur particularité ? Toutes ont été filmées à l’aide d’un smartphone. On assiste donc à toutes les scènes comme si le téléphone les avait capturées, tel un espion.

Des possibilités infinies

Il fallait avoir de la suite dans les idées pour imaginer ces 100 capsules humoristiques destinées à venir détendre l’atmosphère avant le journal télévisé et ses infos parfois plombantes. Des auteurs sont donc venus prêter main-forte au trio.

Ils se sont inspirés de ce qu’ils ont vécu, ont inventé des situations. Tous les scénarios étaient possibles, à condition de respecter une seule contrainte: tout devait être filmé à l’iPhone. "Ça peut partir d’une conversation Facetime jusqu’à une scène dans les toilettes. On a aussi tourné dans un lit, Benoît et moi. L’exercice est sympathique, il y a plein de gens qui n’avaient jamais écrit et qui s’y sont mis. " Notamment un collègue français de l’animatrice. "Il était comme un dingue parce que son sketch a été choisi et qu’il a été tourné par Benoît et moi. Benoît c’est son idole ! Il est tout fou."

L’acteur, qui fait partie des personnages récurrents avec Bérénice, ouvre ainsi le bal. "Il faut jouer le jeu. Quand on est un artiste ou un artisan et qu’on a créé quelque chose on a envie que ce soit vu, lu, écouté, entendu, testé par le plus grand nombre. Si la notoriété de Benoît peut nous aider on ne va pas se gêner."

Aux côtés du duo principal, on retrouve également des invités français comme Bénabar ou Michel Cymes mais aussi des talents made in Belgium: Virginie Hocq, Sarah Grosjean, Renaud Rutten ou Olivier Leborgne.

Un tournage familial, "à la cool"

Même si d’autres ont rejoint l’aventure Smartphone, ce concept né entre potes est resté bon enfant et familial jusqu’au bout. "Notre fils a joué dans une capsule aussi, explique encore Bérénice. C’est une vraie demande de Philippe. Ce ne sont pas de gros moyens – plus c’est gros plus il y a de la tension et des problèmes. Là c’est vraiment à la cool, à la belge diront certains, mais de façon complètement professionnelle."

Cinquante épisodes seront diffusés dès ce 1er mai et les cinquante suivants arriveront à la rentrée. En attendant, un compte Instagram @smartphone. icu a été créé. On y trouve déjà quelques capsules, parfaitement taillées pour le format du réseau social.

Tous les jours dès le 1er mai, à 18 h 55 sur RTL TVI et en intégralité sur RTL Play.