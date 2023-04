Un blessé dans une collision à Bouge

Mercredi vers 14h30, une collision entre deux poids lourds a fait un blessé sur l’E411, à hauteur de Bouge. Un premier semi-remorque immatriculé en Pologne et chargé de voitures remontait la côte après le viaduc de Beez quand un autre camion Mercedes de la société Transaflo de Courcelles et chargé de bois l’a percuté à l’arrière. Les pompiers namurois de la zone NAGE se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance. Le chauffeur du camion tamponneur a été conduit vers le CHRSM de Namur.