Ce jour-là, en soirée, ils ont dû maîtriser à deux un jeune de 19 ans en pleine crise. Il avait récemment appris qu’il allait changer d’institution. Après les faits, la victime a changé à plusieurs reprises de version, évoquant des coups reçus de la part des deux éducateurs, avant de se raviser et d’en viser un en particulier. “C’était difficile car nous ne sommes pas formés pour les maîtriser en douceur. Il se débattait, nous portait des coups et nous crachait dessus. J’ai voulu lui prendre les mains pour le maintenir, un coup involontaire est parti et l’a touché au visage.” Son collègue, en burn-out suite à cet incident, a depuis lors changé d’orientation.

Le parquet réclamait une peine de travail de 110 heures contre l’auteur du coup et une peine de 80 heures contre le second prévenu.

L’acquittement des deux prévenus a été prononcé ce vendredi.