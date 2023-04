Il avait traité les policiers de “Nazis”, et “défendeurs de pédophiles” : 2 ans de prison avec sursis

”Être là pour cela, c’est ridicule”. On a déjà vu meilleure façon de faire bonne impression devant un tribunal. Nicolas (prénom d’emprunt), qui comparaissait le 17 mars dernier, a ensuite avoué avec le sourire avoir traité les policiers de “nazis”. Le prévenu comparaissait pour une scène de menaces et d’outrage qui a eu lieu le 30 septembre 2021à Namur, lors d’une manifestation lors de laquelle il s’était adressé en ces mots aux forces de l’ordre : “traîtres, il y a une corde pour vous, défendeurs de pédophiles”. Une autre scène de rébellion et d’outrage s’était tenue à son domicile, à Gembloux.