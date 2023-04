Il s’exhibe à la fenêtre de son appartement situé au rez-de-chaussée : “Après 14 ans de prison pour faits de mœurs, j’étais épris de liberté”

Entre le 30 septembre 2020 et le 4 février 2021, Albert a été vu en train de s’exhiber nu à la fenêtre de son appartement situé au rez-de-chaussée, et situé à proximité d’une école de Champion, à 6 reprises. Le prévenu était sorti de prison début septembre 2020, après 14 ans passés sous les barreaux pour des faits de violence et de mœurs. “J’ai depuis lors pris conscience que mon comportement était outrageant. À l’époque, après 14 ans passés en prison, j’étais épris de liberté.” Juste après les faits, Albert estimait son comportement “normal”.