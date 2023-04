Namur : les gradins du forum universitaire remplacés par un restaurant

Le Forum de la paix, c’est ainsi que se nomme la petite placette sur laquelle se retrouvent de nombreux étudiants de l’UNamur entre deux cours. Les gradins sont prisés lors des temps de midi ensoleillés, notamment. Ceux-ci sont pourtant voués à disparaître. En effet, les instances académiciennes envisagent la création d’un nouveau restaurant universitaire d’une capacité de 130 places. Le projet a été présenté au public ce jeudi soir. "On y proposera une alimentation saine et variée mais on ne cuisinera pas sur place, indique Annick Castiaux, rectrice de l’Université de Namur. Il est donc complémentaire avec le self-service de l’Arsenal."