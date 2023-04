Pour marquer le centième anniversaire des Fêtes de Wallonie, le CCW souhaite mettre les différents aspects identitaires originels en évidence : l’identité wallonne, la fête populaire conviviale et inclusive, le folklore ainsi que le patrimoine wallon.

La ville de Namur est désormais reconnue par l’UNESCO en tant que “Ville créative” dans le domaine des arts numériques. Il appartenait dès lors au CCW d’inscrire cette année 2023 dans cette perspective novatrice en proposant des activités interactives aux citoyens. L’un des objectifs du CCW était aussi d’assurer pérennité pour certaines activités.

Le CCW indique : “La création de quatre chasses au trésor digitales en collaboration avec la société Totemus rencontre parfaitement ces objectifs et élargi ainsi de manière significative l’offre touristique de Namur en proposant une formule de tourisme alternatif au cœur du centre-ville.

Les quatre chasses au trésor voient le jour autour de différents thèmes liés aux Fêtes de Wallonie, toutes situées dans le centre-ville de Namur. Ces chasses seront proposées en français pour débuter et l’offre en néerlandais arrivera dans les mois qui suivent. Totemus est une application gratuite qui propose un réseau de balades connectées sous forme de chasse au trésor, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en quatre langues. Avec ses parcours ludiques, l’application transforme les territoires en véritables terrains de jeu, ouverts à tous.

Les événements élaborés pour 2023 seront dévoilés au fil des semaines qui viennent pour atteindre la grande fête populaire du troisième week-end de septembre. Les expositions se mettent en place et la grande fête du folklore sera mémorable ! Le son et lumière se dessine également. “Le site de la Confluence sera l’acteur principal d’un récit historique et folklorique évoquant le passé, le présent, mais aussi l’avenir des Fêtes de Wallonie. Cette création ne manquera pas de placer les Fêtes de Wallonie, la ville de Namur, la Wallonie et ses traditions sous les feux des projecteurs, à travers une expérience événementielle extrêmement spectaculaire, novatrice et saisissante. Il aura lieu sur le site de la Confluence à l’occasion de cinq représentations, chaque soir du 8 au 12 septembre 2023.”

Le logo des fêtes de Wallonie a fait peau neuve pour ce centième anniversaire. Le CCW indique : “Il évoque toujours une idée de fête populaire avec la représentation d’un feu d’artifice. Il propose une typographie plus lisible, une palette de couleurs plus dynamique avec une prédominance du jaune et du rouge aux couleurs de la Wallonie. Le chiffre “100” évoque les cent ans. À partir de 2024 : le mot “Namur” remplacera le chiffre “100”.”