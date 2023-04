Un investissement de trois millions d’euros pour brasser la bière de Gembloux à Gembloux

”Le chiffre d’affaires est d’un million d’euros. La capacité de production actuelle est de 3.200 hectolitres par an et sera portée d’ici deux à trois à 7.000 hectolitres”, a expliqué Luc Minne, administrateur délégué de la société. Fondée en 2018, la société a été capitalisée à hauteur de 1,3 millions d’euros par une association d’investisseurs : la coopérative Agro Gembloux Invest, Gesval, société de valorisation de l’ULiège, Noshaq, Namur Invest, l’association des Étudiants de Gembloux Agro-Bio-Tech, l’association des Ingénieurs de Gembloux Agro-Bio-Tech ainsi que trois professeurs et deux membres du management. “Gembloux.beer avait pour but de poursuivre la fabrication de la bière de l’Abbaye de Gembloux, créée en 1980 par des étudiants, et six autres bières ont vu le jour. Dans l’attente de la fin des travaux, elles ont été brassées à Charleroi de 2019 à 2022”, a poursuivi Luc Minne. Un taproom, à savoir un lieu où l’on déguste les bières produites sur place, ouvrira ses portes vendredi. Désormais implanté au sein du campus, Gembloux.beer accueillera des étudiants pour des travaux de fin d’études et participera à différents programmes de recherche en psychologie, microbiologie et autour de la dépendance à l’alcool.