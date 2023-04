Un SDF viole à 2 reprises une personne vulnérable qui lui venait en aide

Pol (prénom d’emprunt) comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur pour répondre de 2 viols, commis à un mois d’intervalle en 2018. SDF, lui et un compagnon d’infortune étaient hébergés par la victime, malvoyante et malentendante. Alors que celle-ci avait consommé de l’alcool et des médicaments, Pol s’est introduit dans sa chambre pour la violer. C’est l’ami qui était présent avec lui qui l’a vu relever son pantalon et sortir de la chambre. La victime a mis près de 15 minutes pour se réveiller suite aux faits. Elle a avoué qu’elle avait déjà été victime d’une pénétration digitale quelques jours plus tôt et a déposé plainte.