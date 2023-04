La classe inclusive du séminaire de Floreffe s’agrandit pour le bien-être des enfants

Chaque enfant avance à son rythme, en fonction de ses besoins et ses capacités. C’est dans ce cadre que les responsables du projet ont imaginé la création d’un nouveau module, un second local implanté à l’extérieur du séminaire. "Au départ, en 2019, l’idée était d’installer une roulotte pour permettre de travailler de manière individuelle avec les enfants, commente Isabelle De Grève, directrice du centre scolaire Claire d’Assise. Nous avons donc sollicité des partenaires pour obtenir un financement. Les responsables de la Loterie nationale nous ont répondu que nous devrions voir… plus grand (rires). D’où la création d’un module composé d’une classe, un espace de logopédie et un autre pour le Snoezelen (NDLR: un espace sensoriel). Nous l’inaugurerons ce vendredi après avoir enfin terminé les derniers petits travaux pour l’espace sensoriel."

Des rythmes différents

Pas question de laisser tomber la classe à l’intérieur de l’établissement scolaire. Ce conteneur est un complément à l’apprentissage scolaire des enfants. Ce nouvel espace de travail, ou second milieu de vie, permet de séparer la classe de huit élèves en deux groupes. "Il faut se rendre compte qu’ils n’ont pas tous les mêmes besoins, les mêmes apprentissages", ajoute Cléa Favretto, coordinatrice pédagogique pour l’école Claire d’Assise. Un exemple: "On chante et danse avec une partie de la classe alors que l’autre a besoin de concentration pour apprendre à lire et à compter, ajoute Maureen Delvau, la deuxième institutrice spécialisée. Chacun avance donc à un rythme différent." Les plus doués comptent jusqu’à cinq et ont même appris à lire. "Chez nous, le plan d’apprentissage se construit individuellement. Grâce à ce module, nous serons davantage capables de répondre à leurs besoins pour les faire évoluer le plus loin possible. "

Pour plus de renseignements concernant cette classe inclusive, contactez la directrice: direction.clairedassise@gmail.com