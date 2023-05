Mais qu’en est-il des prix pratiqués dans les communes namuroises ? Immoweb indique : “Namur est la troisième province la plus chère de Wallonie. Elle se trouve pile au milieu des autres provinces. En effet, seulement Doische fait partie des 10 communes les moins chères de Wallonie. On ne retrouve également pas de communes namuroises dans le top 10 des villes les plus chères de Wallonie. La ville la plus chère de la province est Namur (2.163€/m²), suivie de deux communes situées autour de cette dernière : Gembloux (2.037€/m²) et La Bruyère (1.923€/m²). Les communes les moins chères sont Doische (1.099€/m²), Viroinval (1.164€/m²) et Couvin (1.233€/m²). On remarque d’ailleurs que les communes les moins chères se situent dans le sud de la province, près de la frontière française.”