Le CPAS indique : “Pour joindre un service ou un correspondant particulier depuis l’extérieur, nous avons conservé tant que possible les 3 derniers chiffres de son poste actuel. Si cette conversion ne vous permet plus de l’atteindre, nous vous conseillons de consulter la page internet du service concerné sur www.cpasnamur.be ou d’appeler le numéro central ci-dessus. Exemple : le numéro du service “Allocation de chauffage” 081/337.097 devient ainsi le 081/712.097 Ce passage au numérique permettra un meilleur confort téléphonique et de pouvoir utiliser les technologies actuelles telle que la vidéo conférence.”