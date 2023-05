Hameau du Lac à Mettet: deux poids, deux mesures

Les travaux sont aujourd’hui terminés. Mais pour le moment, les résidents du hameau du lac ne peuvent en bénéficier. Le bourgmestre, Yves Delforge, y interdit l’accès. "Sauf à l’assistance sociale de la Commune, nous dit-on sans remettre en question le travail exemplaire de l’AS. C’est fort de café." En plus des habitants, les ASBL, comme Excepté Jeunes ou encore le Forum social, attendent avec impatience d’y prendre leur quartier. Si le bourgmestre a pris cette décision, c’est parce qu’il n’a pas encore reçu l’avis des pompiers concernant la prévention incendie. "Le collège a déjà expliqué la situation tant aux riverains qu’aux responsables des ASBL. Lorsqu’ils rencontrent l’assistance sociale, les gens rentrent individuellement dans le bâtiment. On ne parle pas d’un groupement de personnes. La salle n’est pas remplie."

"Que deux personnes"

Pour Yves Delforge, le risque est minime. "Car on ne parle que de l’accueil de deux personnes. Je rappelle tout de même que si on autorise cette permanence, c’est avant tout pour aider les gens du hameau du parc."

S’il devait y avoir un problème, c’est la responsabilité du bourgmestre qui serait engagée (voir cadrée). N’aurait-il pas été préférable d’installer un local préfabriqué au lendemain de l’incendie afin de répondre aux besoins de tous ? "Je n’ai pas de réponse à vous fournir car cela n’a pas été proposé en son temps. Et puis nous pensions également que le chantier se clôturerait plus vite. Mais à chaque fois, dans le domaine public, il y a des délais supplémentaires. C’est toujours comme ça et il faut ajouter le fait que les sociétés n’ont plus de stock. Ce qui allonge encore les délais."

La situation devrait être régularisée prochainement. Yves Delforge espère pouvoir inaugurer la maison communautaire dans le courant du mois de mai. Ce qui permettra à tous, dont les résidents et les ASBL, de reprendre leurs activités comme avant.