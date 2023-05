Le Campus IESN de l’Hénallux à Namur ouvre 3 nouvelles formations dans le domaine des Sciences et techniques, dont une première en Wallonie

Un Bachelier en Robotique industrielle sera également proposé à la rentrée. “Les robots industriels connaissent une croissance presque exponentielle dans le monde industriel. Ils sont interconnectés via des réseaux dans les entreprises à des automates, des caméras… L’être humain se dispense ainsi des tâches répétitives, trop lourdes, dangereuses ou qui nécessitent grande précision et rapidité. Le roboticien intervient pour la programmation, la mise en service, l’aspect sécurité en lien avec les normes et la mise en réseau. C’est un acteur de terrain hautement qualifié. Le diplômé en Robotique industrielle dispose d’une solide formation théorique en physique, mécanique, électricité, mécanique des fluides et thermodynamique car il doit comprendre le système sur lequel il agit. Ses connaissances du fonctionnement des équipements intervenant dans le processus (pré-actionneurs, actionneurs, capteurs et détecteurs) lui permettent d’exploiter les informations logiques, numériques et analogiques”, poursuit l’Hénallux.

Enfin, un Bachelier en Réseaux et télécommunication sera mis sur pied. “Le spécialiste de la transmission d’informations à distance. Notre société est totalement articulée autour des réseaux et des télécommunications. Les flux d’informations, au travers de nombreux protocoles, sont de plus en plus souvent regroupés dans une infrastructure informatique intégrée à toutes les échelles. La formation s’articule autour de trois grands thèmes : réseaux et télécommunications, système et infrastructures, et de la programmation.”