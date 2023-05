Un jardin potager sur les toits du Delta

La Province indique : “Un Jardin partagé qui se conçoit, se construit et se cultive collectivement et dont les contours de la collaboration, fixés dans une convention annuelle reconductible, ont été validés par le Conseil provincial. Le terrain de jeu : un potager se composant d’un bac principal de 40 m² et un plus petit de 5 m². Accessible à tous les publics moyennant adhésion à la charte du jardin partagé – amoureux du jardinage en recherche de terre cultivable, habitants du quartier, écoliers de l’établissement scolaire la Court’Echelle tout proche – le concept favorisera une pratique durable du jardinage et développera le lien social et intergénérationnel dans un esprit résolument ouvert et convivial.”