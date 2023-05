Un jardin et une marche gourmande pour fêter les 10 ans de d’ici

Le samedi 27 mai, rendez-vous au jardin ! Dès 10h, (tous les détails sur www.d-ici.be), d’ici vous invite à découvrir son tout nouveau jardin, né d’une collaboration avec Natagora (Cœur de Wallonie) et Semisto ! Avec l’asbl partenaire Relocalise, l’enseigne d’ici a imaginé un jardin où petits et grands pourront se divertir, s’émerveiller et interagir notamment avec les partenaires qui co-animent ce jardin et ses activités, à savoir la régionale namuroise des bénévoles de Natagora, et Michael Hulet, le spécialiste de la future forêt nourricière. A l’occasion de cette journée d’anniversaire, les associations Natures&Progrès, Cuisine Sauvage et la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux animeront également divers stands et activités découverte. Ce projet est plus que jamais en phase avec les valeurs de l’enseigne. En effet, “Notre raison d’être est de créer du lien et inspirer nos équipes, les producteurs, les consommateurs et les commerçants vers une consommation plus locale et responsable et de créer du lien entre tous ces acteurs”, explique Frank Mestdagh, co-fondateur des magasins d’ici et président de l’asbl Relocalise.

Le dimanche 28 mai, tous en balade… gourmande. Au programme du dimanche 28 mai, une balade de 7 kms alternant chemins boisés et urbains à travers le village de Naninne, cœur de vie des magasins d’ici. “Un menu 100 % local sera proposé en 6 étapes par nos producteurs locaux, avec différentes animations tout au long du parcours. Nous espérons que ça sera une magnifique journée pour nos marcheurs et nos producteurs présents sur place. Les réservations se font jusqu’au 21 mai mais les places sont limitées. Alors rendez-vous sur notre site www.d-ici.be pour réserver”, détaille Elisabeth Bois d’Enghien, qui a récemment repris la co-direction de l’enseigne avec Jérôme Bette.